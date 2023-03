Nie zachował ostrożności i na śliskiej drodze wypadł z drogi. Na innej drodze zapalił się samochód. Trudny poranek na drogach regionu

We wtorkowy poranek, 28 marca, służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o kierowcy forda fiesty, który w Dębiu nie zachował ostrożności i wpadł do rowu. Do zdarzenia doszło ok. 9.30.

Policjanci pracują na miejscu, ale najprawdopodobniej do zdarzenia doszło z powodu nie dostosowania prędkości jazdy do warunków na drodze.

Kierowcy nic się nie stało. Był lekko poobijany, ale odmówił zabrania do szpitala.

Kierowca ma zakaz prowadzenia pojazdów, dlatego sprawa trafi teraz do sądu.