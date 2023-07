Niebezpieczne drogi Opolszczyzny. Wypadki sprzed lat. Na zatłoczonych i starych drogach ludzie ginęli często. A jak jest dziś?

- Bieżąca aktualizacja mapy ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonić do refleksji, jak również zachęcić media do dyskusji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego - mówi podkomisarz Dariusz Świątczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. - Należy mieć na uwadze, że za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde nawet z pozoru błahe zignorowanie przepisów, brawura, zlekceważenie senności czy zmęczenia mogą być przyczyną tragedii na drodze.