Niebezpieczne popołudnie na opolskich drogach. Wypadek na A4 i koło Ozimka Mateusz Majnusz

Chwilę po godz. 13 pomiędzy węzłem Opole Zachód i węzłem Brzeg doszło do wypadku z udziałem samochodu ciężarowego i ciężarowej lawety. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. To jednak nie jedyny wypadek, do którego doszło popołudniu na Opolszczyźnie.