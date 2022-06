Niecodzienny piknik w ogrodzie WBP. Atrakcją był m.in. sejf do rozbrojenia. Nie zabrakło też narodowych specjałów oraz warsztatów

Pani Julia do Polski przyjechała 16 marca, a więc już po agresji Rosji na Ukrainę. Na piknik wybrała się z 4-letnią córeczką Amirą. – Takie wydarzenie pozwala chociaż trochę oderwać myśli od tego, co się dzieje w naszej ojczyźnie. Cieszę się, bo Amira dzisiaj już chętniej wychodzi do dzieci. Ale początki były trudne – przyznaje pani Julia.

Na pikniku bawiła się również 9-letnia Kira, która w Polsce mieszka od 1,5 roku.

– Do rozwiązania mam łamigłówkę, która polega na wyprowadzeniu taksówki z zatłoczonego parkingu – wyjaśnia rezolutnie, piękną polszczyzną 9-latka. – Samochodów nie można obracać, więc zadanie nie jest łatwe. Trzeba myśleć logicznie.

Za przygotowanie łamigłówek manualnych i zagadek odpowiadała m.in. Monika Sawicka z Akademii Logicznego Myślenia i Matematyki, wspierana przez Fundację Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE oraz wolontariuszy z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu.