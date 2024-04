Niedziela pełna wypadków na drogach Opolszczyzny. Nie żyją trzy osoby, w tym 11-letnia dziewczynka

Śmiertelny wypadek na DW487 pod Gorzowem Śląskim

BMW bez tablic rejestracyjnych w rowie pod Januszkowicami

Jak informuje serwis Prosto z Opolskiego, auto było bez tablic rejestracyjnych, a w środku nikogo nie było. Policjanci przeszukali pobliski las, ale nikogo nie znaleźli. Po jakimś czasie na miejscu pojawił się mężczyzna, który oświadczył, że to on kierował samochodem, a do rowu wjechał dlatego, że uniknął zderzenia z sarną.