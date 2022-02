Niedzielny happening na placu Wolności w Opolu. Mieszkańcy zaprotestowali przeciwko "Lex Czarnek" [ZDJĘCIA]

Propozycja zmian w prawie oświatowym już od kilku miesięcy wzbudza duże emocje wśród społeczeństwa. W ustawie za najbardziej kontrowersyjne uznano zwiększenie roli kuratorów, a także większą kontrolę nad organizacjami, które wchodzą do placówek oświatowych.

O co chodzi protestującym?

- Proponowana przez ministra Czarnka reforma oświaty polegać będzie na tym, że każda szkoła zostanie podporządkowana jego ręcznej władzy. Kurator będzie mógł zwolnić każdego dyrektora bez uzasadnienia i możliwości odwołania. Na wejście polityki do szkół nie możemy się po prostu zgodzić - mówiła Małgorzata Besz-Janicka, szefowa opolskiego KOD-u.

Manifestanci zwracali uwagę, że jeśli planowane zmiany wejdą w życie, to kuratorzy będą mieli decydujący wpływ na powoływanie i zwalnianie dyrektorów szkół. Opozycja, razem ze sporą grupą nauczycieli i rodziców twierdzi, że takie działanie może upartyjnić polską szkołę, która nie będzie już niezależna od wpływu władzy.

Frekwencja jednak nie dopisała

Protesty przeciwko lex Czarnek odbyły się w niedzielę niemal całej Polsce. W Opolu na placu Wolności było około piętnastu, dwudziestu osób. Większości to przedstawiciele oraz sympatycy Komitetu Obrony Demokracji.

Choć organizatorzy gorąco zachęcali do udziału mieszkańców stojących w długiej kolejce na chodniku do jednej z pobliskich restauracji, nikt z oczekujących nie zdecydował się przyłączyć i podpisać pod apelem do prezydenta Andrzeja Dudy.