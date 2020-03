Niektóre opolskie szpitale wznowiły przyjęcia planowe

W poniedziałek zgodnie z decyzją wojewody opolskiego wznowione zostały planowe przyjęcia do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Planowe zabiegi odbywać się będą zgodnie z terminami wcześniej wyznaczonymi.

W razie pytań należy kontaktować się z sekretariatami oddziałów – numery dostępne są na stronie szpitala

- W celu minimalizacji ryzyka zakażenia koronawirusem, zgodnie z zaleceniami Centrali NFZ, ograniczone do niezbędnego minimum będzie udzielanie planowych świadczeń diagnostyczno-terapeutycznych, w tym rehabilitacji - mówi Małgorzata Lis-Skupińska, rzecznik prasowy USK. - Oznacza to, że za każdym razem przy podejmowaniu decyzji o udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej w trybie planowym będzie brane pod uwagę bezpieczeństwo pracowników szpitala oraz pacjentów, jak również możliwości wynikające z dostępności kadry medycznej, niezbędnej do ich realizacji.

Chodzi o to, że sytuacja jest tak nieprzewidywalna, że może się okazać, że wykonanie jakiegoś zabiegu będzie na przykład z braku lekarzy, niemożliwe.