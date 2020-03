Nielegalne banery Andrzeja Dudy zawisły na moście w Opolu

Podczas ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych na terenie Opola było mnóstwo plakatów wyborczych wieszanych w miejscach, w których - jak podkreślały miejskie służby - nie powinno ich być. Dopuszczali się tego przedstawiciele większości komitetów, najczęściej kandydatów PiS do Sejmu.

Od niedawna oficjalnie trwa kampania do wyborów prezydenckich 2020. I na terenie Opola znów zaczynają pojawiać się banery wyborcze.

Zdjęcia baneru Andrzeja Dudy, urzędującego prezydenta RP ubiegającego się o reelekcję z poparciem PiS, otrzymaliśmy od czytelnika, pana Adama. Wykonał je w niedzielę (1 marca). Widać na nich materiały wywieszone na barierach Mostu Katedralnego oraz obok Mostu Zamkowego, od strony ul. Piastowskiej.

Mężczyzna przypomina, że w poprzedniej kampanii miasto wielokrotnie podkreślało, że nie wyraża zgody na wieszanie takich materiałów na infrastrukturze będącej jego własnością.

- Chyba, że są równi i równiejsi. A może to samowolka ludzi Andrzeja Dudy. Tylko co wtedy z praworządnością, o której to brzmi na każdym swoim wiecu? - pyta pan Adam.