Nietypowy pomnik franciszkańskiej obecności w Prudniku. Alkantaryni przybyli tu 3 marca 1852 roku

Przybyli z Saksonii, przewodzili im zakonnicy o. Lotar Oebbecke i o. Dezyderiusz Ernst. Szukali na Śląsku Opolskim miejsca na swoją siedzibę, wcześniej czasowo przebywali na Górze Św. Anny. Przenieśli się do Prudnika, który uznali za miejsce spokojniejsze i bardziej ustronne.

Jednym z przybyłych do Prudnika braci był brat Piotr Küchler, artysta malarz, nawrócony na katolicyzm Duńczyk, który przywdział habit franciszkański, gdy spotkał braci przybyłych do Rzymu. Dla kaplicy klasztornej w Prudniku namalował obraz św. Józefa. Ten wizerunek czczony jest u nas do dzisiaj - czytamy na stronie internetowej prudnickiego klasztoru.