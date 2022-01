Niezaszczepionych, którzy trafili do nas, nie pytamy o powód nieprzyjęcia szczepionki. Oni są w trudnej sytuacji, leżącego się nie kopie

Ministerstwo Zdrowia podało tuż prze naszą rozmową sobotnią statystykę covidową: 10.900 nowych zakażeń, blisko 300 zmarłych w ciągu minionej doby. Doczekamy czasów, gdy tej statystyki nie będzie? I co musimy zrobić, by jej nie było?

Bardzo bym chciała, myślę, że nie tylko ja, żebyśmy mogli wrócić do normalnego życia, bez takich komunikatów. Żeby ludzie mieli dostęp do ochrony zdrowia itd. Co robić? Przede wszystkim się szczepić. Ale także przestrzegać wcześniejszych zaleceń i obostrzeń. Myślę o noszeniu maseczek, bo bardzo wielu ludzi w pociągach czy w innych miejscach ich nie nosi. Ale także o zachowywaniu dystansu. Kiedy rozmawiamy z kimś twarzą w twarz, z kropelkami śliny przekazujemy sobie wirusa. Unikajmy zgromadzeń, kiedy tylko można, myjmy starannie ręce. To są zasady podstawowe. Trzeba ich przestrzegać tym bardziej, że dla nowych odmian wirusa nie ma granic. Odwoływanie lotów czy zamykanie przejść granicznych nie pomoże. Najlepszy dowód, że omikron już u nas jest.