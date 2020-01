Niezwykłe krajobrazy nad Jeziorami Turawskimi. Można je zobaczyć tylko zimą [ZDJĘCIA]

Dużo drzew do wycinki przez budowę trasy rowerowej

Na ponad 200 drzewach rosnących wzdłuż drogi wiodącej nad Jeziora Turawskie pojawiły się znaczniki. Rośliny kolidują z przebiegiem drogi rowerowej. W sieci zawrzało. – Dążymy do tego, by ograniczyć wycinkę do minimum – mówi Dominik Pikos, wójt Turawy.