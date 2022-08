Niezwykłe widoki Opola przed wojną. Puste place i nieistniejące budynki. Zobaczcie archiwalne zdjęcia

Opole przed wojną. Tych budynków już nie ma

Fotografie wykonywane w pierwszych dekadach XX wieku to często jedyne ślady po tym, jak prezentowało się Opole przed wojenną zawieruchą. Co ciekawe, gdy na początku 1945 roku do miasta wchodziły wojska sowieckie, większość budynków na terenie starego miasta była nietknięta. Pożary i zniszczenia nastąpiły w kolejnych tygodniach, kiedy to do budynków zaczęli wchodzić szabrownicy. Podpalenia były sposobem na zacieranie śladów po włamaniach i kradzieży dobytku.