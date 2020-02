Niezwykły koncert w Filharmonii Opolskiej. Zagra orkiestra Sinfonia Iuventus

Koncert rozpocznie wykonanie III część Trzech tańców op. 34 na orkiestrę Henryka Mikołaja Góreckiego. To dynamiczny utwór, utrzymując stylistykę neoklasyczną opartą o inspirację muzyką ludową. Następnie Koncert klarnetowy op. 31 Geralda Finziego, to kolejne w programie dzieło, które inspirowane jest muzyką folkową. Solista Szymon Klima będzie miał możliwość pokazania zarówno swojej wrażliwości w rozległym legato, jak i sprawności w wirtuozowskich figuracjach, zawsze współgrając z oryginalną partią smyczków.

Sergiusz Prokofiew należący do pionierów ambitnej muzyki filmowej w ZSRR skomponował do tego filmu ciekawą muzykę, której sława (w formie koncertowej suity) dalece przewyższyła tę samego filmu (co ciekawe, po jeden z jej motywów sięgnął Sting w swojej znanej piosence Russians z albumu The Dream of the Blue Turtles, 1985).

Barwny i atrakcyjny program wieczoru zabrzmi pod batutą Yannisa Pouspourikasa – urodzony w Marsylii dyrygent studiował w Genewie, a debiutował w Opernhaus w Zurychu; później współpracował między innymi z festiwalem Glyndebourne, Opéra National de Paris oraz z szeregiem najważniejszych scen teatralnych Francji i Szwajcarii, a także innych krajów. Ceniony szczególnie jako dyrygent operowy występuje też w wielu krajach z wielkim powodzeniem w repertuarze symfonicznym.

Koncert w sobotę (7 marca) o godz. 18:00

Bilety - 20 zł