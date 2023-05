Niezwykły pokaz lotniczy. Tak Opolanie świętowali 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 4.05.2023

Stolica regionu z rozmachem uczciła to święto. Oficjalne obchody rozpoczęły się o godz. 10.30 mszą świętą w intencji Ojczyzny w Kościele oo. Franciszkanów. Stamtąd, tuż po nabożeństwie, uczestnicy przeszli pod Pomnik Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego, odbyła się oficjalna część uroczystości, wystąpienia zaproszonych gości oraz złożenie kwiatów.

- Niepodległość, wolność i Ojczyzna nie są, przekonaliśmy się o tym boleśnie w naszej historii, dane na zawsze. W tym radosnym dzisiejszym dniu 3 maja trzeba o tym pamiętać, Ojczyznę czcić i dbać to, żeby była niepodległa. Proszę Państwa, zazwyczaj tak bywało niestety w naszej historii, że tą niepodległość ceniliśmy zwłaszcza wówczas, kiedy ją straciliśmy. Tak też było 4 lata po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Przypomnę 1791rok to Konstytucja, a 1795 to trzeci rozbiór Polski. W „Panu Tadeuszu”, w Inwokacji Adam Mickiewicz napisał: „Litwo Ojczyzno moja ty jesteś jak zdrowie, ile cię cenić trzeba ten tylko się dowie kto cię stracił”. Mądry Polak po szkodzie… - mówił Sławomir Kłosowski, wojewoda opolski, podczas dzisiejszej uroczystości.