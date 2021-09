NIK skontrolował Fundusz Sprawiedliwości. Wyniki są miażdżące. Jest istotny wątek opolski

- Szanowni państwo, zanim przejdę do wyników kontroli, chciałbym zwrócić państwa uwagę na zdjęcie, które znajduje się na okładce informacji o wynikach kontroli, którą dzisiaj publikujemy – mówił na czwartkowej (30 września) konferencji prasowej Michał Jędrzejczyk, dyrektor departamentu porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego w NIK.

– Na zdjęciu widzicie państwo dość nieestetycznie wyglądający budynek. To siedziba fundacji Ex Bono z Opola. Fundacji, która z Funduszu Sprawiedliwości otrzymała około 10 milionów złotych, a na koszty administracyjne ma przeznaczyć blisko 2 miliony złotych. Ten budynek, ta nowa siedziba fundacji, pojawiła się wtedy, kiedy rozpoczęliśmy kontrolę Funduszu Sprawiedliwości, ponieważ okazało się, że pierwotna lokalizacja to prywatne mieszkanie w bloku, a osoby, które się tam wówczas znajdowały oświadczyły, że w ogóle nie mają pojęcia o istnieniu jakiejkolwiek fundacji, tym bardziej fundacji Ex Bono z Opola - opowiadał.