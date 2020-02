No to Che! Tłumy na pożegnalnym koncercie Lao Che w NCPP. Zobaczcie zdjęcia

"Po ponad 20 latach grania i wielu niezapomnianych chwilach spędzonych razem z Wami zawieszamy działalność Zespołu" - ta wiadomość zelektryzowała fanów jesienią 2019 roku. Ale zanim zespół Lao Che pożegna się z publiką, zaprosił fanów na pożegnalną trasę No to Che! W piątek do Sali Kameralnej NCPP przyszły tłumy, a bilety na koncert wyprzedały się w ciągu jednego dnia.

