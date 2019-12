"No, to na drugą nóżkę!" czyli jak Internauci komentują spędzanie świąt z rodziną? Najlepsze MEMY na Boże Narodzenie

"Masz już jakiegoś kawalera?", "Kiedy ślub i dzieci?", "No chodź, przywitaj się z ciocią!" - kto chociaż raz nie usłyszał tego zestawu pytań podczas rodzinnych świąt, nie zna życia! Boże Narodzenie to moment, w którym większość z nas spędza z rodziną znacznie więcej czasu niż na co dzień. Tym samym, dla Internautów to dobra okazja do... żartów! Poniżej zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze memy dotyczące Bożego Narodzenia.

Boże Narodzenie 2019 - jak Internauci komentują spędzanie świąt z rodziną? Scenariusz na święta w przypadku wielu osób wygląda podobnie. Wszystko zaczyna się od morderczej pogoni za prezentami - "A co w tym roku kupimy rodzicom?",

"Gdzie jest kurier?",

"Jak to prezent nie przyjdzie na czas!?". To jednak dopiero prolog. Później robi się znacznie ciekawiej. W dramacie pt. "Święta spędzone z rodziną", rozgrywanym w co najmniej trzech aktach, główne role odkrywają dawno niewidziane ciotki, wujkowie, a i babcia równie mocno zaznacza swoją obecność. A jakąś pannicę to Ty już masz wnusiu? - pyta babcia, a ciotka dodaje - No, i co Ty po tych studiach będziesz robił? Wujek chcący rozładować atmosferę przerywa - No, to na drugą nóżkę! Brzmi znajomo?



MEMY o świętach, czyli Boże Narodzenie z przymrużeniem oka Oczywiście powyższy wycinek o rodzinnych świętach należy traktować ze sporym przymrużeniem oka. Jednak pozostając w żartobliwej konwencji, zebraliśmy dla Was memy dotyczące świąt Bożego Narodzenia. Zobacz galerię (26 zdjęć)