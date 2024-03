Noc Konfesjonałów 2024. W kilku kościołach na Opolszczyźnie będzie nocna i wieczorna spowiedź

Przyjmowanie Komunii świętej w okresie Wielkiej Nocy oraz przynajmniej raz w roku do przystępowanie do spowiedzi świętej to czynności, do których katolicy są zobowiązani przykazaniami kościelnymi. Dlatego w okresie Wielkiego Tygodnia kolejki do konfesjonałów są wyjątkowo długie.

- Zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania przed Triduum Paschalnym, aby w ten najważniejszy czas w ciągu roku wejść z przygotowanym sercem. Wtedy nasz udział będzie pełny i piękny. Okazji do skorzystania ze spowiedzi jest wiele, nawet wieczorem i nocą, stąd wierzę, że każdy znajdzie dogodny czas, aby dobrze się do sakramentu przygotować, a następnie do niego przystąpić. Dla prawdziwie zabieganych okazja jest jeszcze nawet Wielki Piątek - zachęca ks. Paweł Chyla, szef wydziału duszpasterskiego w Kurii Diecezjalnej w Opolu.

Wychodząc naprzeciw chętnym do pojednania z Panem Bogiem, szczególnie tym zapracowanym i zabieganym, od kilku lat w Wielkim Tygodniu organizowana jest Noc Konfesjonałów. Także w tym roku będzie można w godzinach wieczornych i nocnych przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.