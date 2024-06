Noc kultury w Opolu. Miasto będzie tętnić życiem do późna

- To już trzecia edycja wydarzenia, ale ze względu na przypadające w tym roku 20-lecie Polski w Unii Europejskiej będziemy bawić się w rytmach europejskich przebojów. Przebrania są mile widziane - zachęca Agnieszka Frydel-Sudoł ze Stowarzyszenia Bursztynowe Serce.

Nietypowy koncert ma potrwać godzinę, a ci, którzy będą mieli ochotę nie tylko słuchać muzyki, ale również pląsać w jej rytmach zdążą jeszcze na Kulturalną prywatkę, organizowaną na dachu Centrum Przesiadkowego Opole Główne, przy ul. 1 Maja (potańcówka rozpocznie się o godz. 18 i potrwa do 22).

Noc kultury odbędzie 28. czerwca (piątek). O godz. 20 ulicą Krakowską, od Dworca PKP do Rynku, przejedzie Orkiestra Na Dużym Rowerze. Znakiem rozpoznawczym popowo-folkowego zespołu jest to, że muzycy grają na instrumentach, jednocześnie jadąc na specjalnie skonstruowanym, sześcioosobowym rowerze.

Ci, których dzieciństwo przypadało na okres PRL-u, mają szansę wrócić do zabaw i bajek z lat 80-tych (od godz. 18:45 do 22:30 w Centrum Dialogu Obywatelskiego, przy ul. Damrota 1). W Centrum Aktywizacji Społecznej przy Krakowskiej 32 odbędzie się natomiast „Europejska Noc Kupały”, a na niej warsztaty, prezentacje i wróżby (od godz. 18:00 do 21:00). Warto też zajrzeć na bulwary nad Młynówką, gdzie o 19 rozpoczną się Wianki (wróżenie z wianków jest jedną z tradycji związanych z Nocą Świętojańską), a godzinę później wystąpi LUBOV, czyli kapela eksperymentująca ze słowiańską muzyką ludową i folkową.