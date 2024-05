Noc Muzeów 2024 w Opolu. Tłumy mieszkańców i turystów odwiedzają miejskie instytucje kultury

Jedyna taka w roku

Noc muzeów to jedyna taka szansa w roku, kiedy można zwiedzić nocą nie tylko wybrane muzea, ale także galerie i inne instytucje kulturalne.

Wydarzenie już tradycyjnie przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów. W sumie swoje drzwi dla zwiedzających otworzyło czternaście placówek.

- Co roku bierzemy udział w Nocy Muzeów. Takie wieczorne zwiedzanie ma w sobie pewną tajemnicę, ponieważ niejednokrotnie można zobaczyć to, co zazwyczaj nie jest dostępne dla zwiedzających – mówi pani Katarzyna z Opola. – Zwiedzamy powoli, rozważnie. Nie idziemy w ilość, przecież jeszcze tyle n62ocy przed nami – dodała.