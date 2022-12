Nocne dyżury aptek na Opolszczyźnie tylko do północy. To kompromisowe rozwiązanie, tak twierdzi branża aptekarska

Na początku mijającego roku władze powiatu prudnickiego zgodziły się, aby apteki w Prudniku i w Głogówku dyżurowały naprzemiennie tylko do północy. Od tego czasu do starostwa nie wpłynęła ani jedna skarga od mieszkańca, że spowodowało to jakieś utrudnienia w dostępie do leków.

W tej sytuacji zarząd powiatu proponuje, aby także w 2023 roku ograniczyć nocne dyżury aptek do godziny 24:00 w dni robocze i wolne od pracy. Wcześniej rada powiatu uchwalała dyżury przez całą noc, ale w praktyce część aptek nie stosowała się do harmonogramu i wieczorem zamykała działalność.