Nocturnal Avenue. Opolski muzyk Fabian Filiks wydał nową płytę [POSŁUCHAJ]

W ubiegłym roku Fabian Filiks (opolski kompozytor i producent muzyczny znany z projektów Zørormr i Doctor Visor) wydał swoją pierwszą płytę sygnowaną własnym nazwiskiem pt. „Vertigo".

Teraz premierę miała druga płyta Fabiana Filiksa. Tym razem jest to minialbum pt. „Nocturnal Avenue”.

Ponadto w marcu 2022 roku ukazał się singiel opolskiego muzyka pt. „Mariupol”, z którego dochód przeznaczony został na wsparcie Ukrainy napadniętej przez Rosję.

„Nocturnal Avenue” to EP-ka składająca się z 6 premierowych kompozycji:

- Dźwięki na „Nocturnal Avenue” to prawdziwy amalgamat gatunków i swoista podróż od dark jazzu, przez elektronikę i muzykę filmową aż w rejony neoclassical - mówi Fabian Filiks. - Jest to jakby ścieżka dźwiękowa do filmu noir, który nigdy nie powstał. Odrealniona historia o miłości, nienawiści i obsesji.