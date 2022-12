Nowe atrakcje turystyczne. Te miejsca odwiedziliśmy po raz pierwszy w 2022 r. Solina, Orientarium, Skyfall i inne cuda z całej Polski

Atrakcje u naszych sąsiadów: Sky Bridge 721, czyli najdłuższy most wiszący tuż przy polskiej granicy

Rzeszowskie Piwnice wróciły do gry

Nowe atrakcje turystyczne Polski: co przyniósł rok 2022?

Nowe atrakcje turystyczne Polski: co przyniósł rok 2022?

To jednak niejedyne nowości. W Polsce w 2022 r. pojawiły się także nowe parki rozrywki, nowe muzea, a nawet nowe miejscowości uzdrowiskowe, z których usług już niebawem będzie można skorzystać.

Trwał boom na turystykę krajową, związany z przedłużeniem ważności bonu turystycznego. Nic dziwnego, że w Polsce w mijającym roku 2022 otwartych zostało kilka nowych atrakcji turystycznych. Niektóre to ogromne projekty, jak kolejka gondolowa w Solinie, którą oficjalnie otwierał sam premier RP, inne to lokalne cuda, ale słynne na cały kraj, jak Skyfall w Warszawie czy łódzkie Orientarium.

W 2022 r. rządy większości państw zrezygnowały z obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Turystyka zaczęła wracać do normy, o czym świadczą statystyki wyjazdów, wylotów i wydatków turystów – także polskich – we wszystkich okresach roku, zwłaszcza w wakacje 2022.

Królowa nowych atrakcji turystycznych w Polsce: kolej gondolowa nad Jeziorem Solińskim

Być może największym turystycznym wydarzeniem wakacji 2022 w Polsce było otwarcie długo wyczekiwanej kolejki gondolowej nad Jeziorem Solińskim . Uroczystość z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego miała miejsce 1 lipca. Atrakcja z miejsca podbiła serca turystów, których tłumy zaczęły ściągać do Bieszczad, by podziwiać widoki z podniebnych wagoników.

Skyfall w Warszawie: atrakcja turystyczna dla odważnych

Skyfall to przeszklony taras widokowy z opadającą podłogą, zawieszony na 46. piętrze wieżowca Warsaw UNIT w Warszawie (200 m nad ziemią). Rozciągają się stąd piękne widoki, a fani adrenaliny mogą poczuć się niemal tak, jakby latali nad miastem (lub spadali) dzięki specjalnym lewarom, odchylającym taras od ściany wieżowca.

Orientarium w Łodzi: przygoda z egzotycznymi zwierzętami

Funzeum w Gliwicach, czyli pomysł na weekend dla rodziny

Pomysłodawcy usługi Prezent Marzeń wpadli na kolejny oryginalny pomysł i w 2022 r. otworzyli w Gliwicach Funzeum – Muzeum Światła i Koloru . Placówka nie jest typowym muzeum z zakurzonymi eksponatami, lecz raczej galerią interaktywnych eksponatów i zabaw, które mogą zaskoczyć i zachwycić gości w każdym wieku. To największa tego typu ekspozycja w Polsce – na 4 tys. metrów kwadratowych zmieściło się ponad 50 interaktywnych instalacji.

Nowa atrakcja dla dzieci: park rozrywki Majaland pod Warszawą

Dinopark w Zakopanem. Niespodziewana nowa atrakcja Podhala

Bez głośnych zapowiedzi jesienią 2022 otwarto w Zakopanem niezwykłą atrakcję: park dinozaurów . Tutejsze dinozaury to roboty: są ruchome i często odgrywają dość humorystyczne scenki. Park jest pomysłu i wykonania ukraińskiego, a dinozaury zostały przewiezione z ukraińskich parków rozrywki w miastach aktualnie bombardowanych przez Rosję. W ten nietypowy sposób – zabierając rodzinę na weekendową wycieczkę, by stanąć oko w oko z mechanicznymi dinozaurami – można nieco wesprzeć ukraińskich pracowników parku. Część pieniędzy z biletów ma być przekazana na pomoc humanitarną na Ukrainie.

Nowe uzdrowiska: Lidzbark Warmiński, Latoszyn

Rzeszowskie Piwnice wróciły do gry

Nowości turystyczne 2022 w regionach

Atrakcje u naszych sąsiadów: Sky Bridge 721, czyli najdłuższy most wiszący tuż przy polskiej granicy

13 maja 2022 uroczyście otwarto jedną z najpopularniejszych nowych atrakcji Czech: najdłuższy most wiszący na świecie, rozpięty między wzgórzami w czeskiej miejscowości Dolni Morava. Most to świetny pomysł na spacer z odrobiną adrenaliny – wisi na wysokości niemal 100 m i ma 721 m długości.

Sky Bridge 721 nie jest jedyną atrakcją Dolni Moravy. Turyści mogą też wybrać się na podbój nieba zakręconą ścieżką w chmurach, tzw. Sky Walk.

Sky Bridge to atrakcja w Czechach, niedaleko polskiej granicy. Po otwarciu w maju 2022 cieszyła się ogromnym zainteresowaniem polskich turystów. Nasza dziennikarka pojechała na miejsce, by przekonać się na własnej skórze, jak to jest maszerować po najdłuższym na świecie wiszącym moście, niemal 100 m nad ziemią. Szczegóły zawarła w swojej relacji z tej niezwykłej wycieczki. Patrycja Seklecka / Polska Press

Czytaj też: Jarmarki bożonarodzeniowe - ceny. Sprawdziliśmy, ile wydasz. Kwoty zaskakują!