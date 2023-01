Nowe badanie trendów turystycznych. Jacy będą turyści w 2023 r.? Gdzie chcą jeździć i po co? Jak oszczędzą pieniądze? Wyniki mogą zaskoczyć

Globalne badanie ukazuje trendy turystyczne na 2023 r. Gdzie i po co będziemy podróżować w tym roku? Co będzie nas motywowało? Jak oszczędzimy pieniądze i na co je wydamy w czasie podróży? Wyniki analizy mogą zaskakiwać. Na zdjęciu molo w Sopocie: nostalgia ma być jednym z głównych motywatorów turystów w 2023 r.

Przemyslaw Swiderski / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne