Nowe drzewa w Opolu będą podlewane. Ekolog: To działanie doraźne i mało efektywne

- Uzależnione jest to od gatunku drzewa, rodzaju gleby, lokalizacji, a nawet tego, czy dana roślina jest mocno wystawiona na działanie wiatru. Dlatego w niektórych przypadkach robimy do dwa razy w tygodniu, a czasami dwa razy w miesiącu. Każda firma rozlicza się z wykonywanych prac pielęgnacyjnych przy pomocy dziennika prac. Dzięki temu dokładnie wiemy co już zostało zrobione i z jaką częstotliwością - opisuje.

- Do podlania jednego drzewa potrzeba nawet 20-30 litrów wody. Misy przy drzewach są wyściółkowane mieloną korą, co wspomaga dłuższe zachowanie wilgotności podłoża. Do tego znów montujemy treegatory. Pierwsze stoją już wzdłuż ul. Niemodlińskiej - wskazuje Adam Leszczyński i dodaje, że MZD ma do dyspozycji około 120 takich nakładek na drzewa.