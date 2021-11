Nowe godziny otwarcia placówek ZUS. W poniedziałki pracownicy ZUS będą dostępni dla mieszkańców Opolszczyzny od godziny 8.00 do 17.00

Od lipca tego roku w każdy poniedziałek placówki ZUS na Opolszczyźnie obsługiwały klientów do godz. 18:00. To się zmieni już od najbliższego poniedziałku.

- Od 22 listopada do końca marca przyszłego roku w poniedziałki pracownicy ZUS będą dostępni dla mieszkańców Opolszczyzny od godziny 8.00 do 17.00. Skrócenie czasu obsługi klientów o godzinę jest planowane nie tylko w naszym regionie, ale też w jednostkach Zakładu na terenie całego kraju. Natomiast nie zmienią się godziny, w których będziemy służyć pomocą w pozostałe dni tygodnia. Placówki będą czynne od godziny 8. do 15 – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.