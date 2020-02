Nowe inwestycje w Opolu. Filia Młodzieżowego Domu Kultury i MBP przy pl. Kopernika w Opolu mają przejść metamorfozę. Jak będą wyglądać?

- Integralną częścią projektu byłyby też pokazy widowisk bazujących bądź odwołujących się do twórczości Jerzego Grotowskiego. Planujemy też zajęcia przygotowujące młodych ludzi do stawiania pierwszych artystycznych kroków na scenach. Ofertę uzupełniałyby zajęcia dla osób dorosłych oraz seniorów - mówi dyrektorka MDK.

- Nasza placówka ma być multimedialna. Młodzież korzysta teraz na co dzień z technologii, więc my musimy iść z duchem czasu - mówi Marcin Duda, kierownik MBP przy pl. Kopernika.

Stosowne korekty będą przedstawione radnym do przegłosowania na sesji pod koniec lutego. Arkadiusz Wiśniewski przyznaje, że najpewniej będzie się to wiązało ze zwiększeniem deficytu. - Mamy początek roku budżetowego. Na tym etapie trudno o wolne środki. Z biegiem kolejnych miesięcy powinno ich przybywać i wtedy pojawią się szersze możliwości kolejnych przesunięć - tłumaczy.

Szacunkowa wartość rozbudowy MDK to 25 mln zł, a przebudowy MBP to 3 mln zł. Miasto stara się pozyskać na nie dofinansowanie z Funduszy Norweskich: około 15 mln zł w przypadku MDK i 2 mln zł w przypadku MBP.

- Mamy świadomość, że możemy nie pozyskać wsparcia z Funduszy Norweskich, konkurencja będzie bardzo silna. Mimo to staramy się o to wsparcie. A jeśli się nie uda, to będziemy go wytrwale poszukiwać gdzie indziej. Z racji napiętych planów inwestycyjnych miasto nie jest bowiem w stanie samodzielnie udźwignąć tych inwestycji - stwierdza Arkadiusz Wiśniewski.