Nowe inwestycje w Turawie. Nad Jeziorem Turawskim powstają restauracja i apartamenty. Buduje je m.in. królowa życia z Opola

Kończy się powoli budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Opola nad Jezioru Duże w Turawie. Koszt około 14-kilometrowej trasy wynosi 18,5 mln złotych. 85 procent to dofinansowanie z Unii Europejskiej, pieniądze pochodzą też z gminy oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

- Do wykonania został nam już tylko odcinek od ul. Orzechowej w Zawadzie do drogi krajowej nr 45 - mówi Dominik Pikos, wójt gminy Turawa. - Plan jest taki, by inwestycja była gotowa do końca marca.