Nowe karetki będą służyły opolanom. Samorząd województwa przeznaczył na ich zakup 850 tys. złotych

Dzięki dotacji zostaną zakupione ambulanse sanitarne wraz z zestawami do transportu pacjenta.

– Aktualnie mamy 13 karetek systemowych, w tym 3 karetki specjalistyczne mające w załodze lekarza. Do tego dochodzi około 20 aut wykonujących usługi transportowe – wyliczał Jarosław Kostyła, dyrektor OCRM.

Nowa flota to większe możliwości. Jak wyjaśniał Jarosław Kostyła, optymalny czas użytkowania karetki to około 5 lat lub do 300 tys. km przebiegu. Nowe karetki pojawią się już latem.