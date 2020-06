Nowe karetki dla Opola za 6 milionów złotych. Wszystkie zostały przystosowane do transportu osób z dużą nadwagą.

Dwie w ramach projektu „Opolskie przeciw COVID-19” z dofinansowania unijnego, jedna zaś to planowany wcześniej zakup, sfinansowany w całości z budżetu województwa. Koszt ambulansów z pełnym wyposażeniem to około 6 milionów złotych.

Wszystkie to tzw. karetki bariatryczne, czyli przystosowane do transportu osób z dużą nadwagą - informuje Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego. - Ich zakup to spełnienie naszego zobowiązania corocznego zakupu ambulansów, zabezpieczamy w ten sposób mieszkańców w profesjonalny system ratownictwa medycznego. To nie tylko karetki, ale całe wyposażenie.