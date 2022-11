Nowe lotnisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Opolu. Opolscy pacjenci mogą czuć się bezpiecznie [ZDJĘCIA]

Lotnisko, które już jest wykorzystywane przez podniebne karetki pogotowia, powstało na terenie należącym do miasta Opola. Znajduje się ono przy Toyota Park i Stegu Arenie. Miasto przekazało je bezpłatnie szpitalowi, aby zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów, którzy np. z udarami mózgu będą potrzebować pilnej pomocy.

Co również istotne, lądowisko przy ul. Wodociągowej znajduje się w bliskiej odległości od Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Katowickiej. Oznacza to, że w przypadku pilnych zdarzeń istnieje możliwość przetransportowania pacjenta najpierw śmigłowcem LPR, a później przewiezienie go karetką do szpitala na Katowickiej. Taki transport zająłby zaledwie dwie minuty.