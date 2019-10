Nowe nasadzenia wzdłuż ulic Opola. Pierwsze jeszcze jesienią?

To drugie podejście do znalezienia wykonawców nasadzeń przy ulicach Opola. Za pierwszym razem przetarg unieważniono, ponieważ oferty dwóch firm, które się do niego zgłosiły, okazały się wyższe od założeń urzędników.

Tym razem zgłosiło się pięć firm. Jedna z nich – Bil-Pol z Chorzowa – przedstawiła ofertę dla wszystkich siedmiu części, na jakie podzielono zadanie (ulice w centrum Opola, a także na północy, południu, wschodzie i zachodzie miasta, a także odrębnie ronda oraz skwery i place). Pozostali czterej oferenci– Markflor z Krakowa, Tilia Consulting z Lisowa, Park-M ze Starego Sącza oraz firmy Arkadiusza Sykonia z miejscowości Radawie - przedstawili oferty dotyczące wybranych części inwestycji.