Nowe nieoznakowane radiowozy dla opolskich kryminalnych. Ich zakup współfinansowały samorządy i policja

- Dziękujemy za okazane wsparcie i wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców powiatu opolskiego, bo przecież te wszystkie samochody będą pomagały w dbaniu o ich bezpieczeństwo - mówił podczas uroczystości przekazania młodszy inspektor Rafał Drozdowski, komendant miejski policji w Opolu.

Nowe samochody marki Kia wyposażone są w 160-konne silniki i doposażone m.in. w środki łączności oraz sygnały dźwiękowe i świetlne, tak by mogły jeździć jako pojazdy uprzywilejowane.

Dwa samochody trafiły do Komendy Miejskiej Policji w Opolu, a jeden do komisariatu w Dobrzeniu Wielkim, który obsługuje również miejscowości z gmin Popielów i Łubniany. I to właśnie samorządy współfinansowały zakup radiowozów.

Urząd Miasta Opola przeznaczył na zakup dwóch blisko 100 tysięcy złotych, a podopolskie gminy dołożyły 40 tysięcy złotych do "swojego" radiowozu. Pozostała część funduszy pochodziła z budżetu modernizacji policji.