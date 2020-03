Nowe place zabaw w Opolu. Gdzie powstaną? Miasto podało wyniki głosowania

Na drugim miejscu znalazł się park na os. im. AK (411 głosów). W tym przypadku będziemy mieli do czynienia z kontynuacją. Do tej pory wykonano tam strefy urządzeń dla malucha, urządzeń sprawnościowych oraz trampolin. Do realizacji pozostają tam strefy urządzeń street workout, boisk rekreacyjnych, urządzeń integracyjnych, wyposażonej w duży zestaw zabawowy oraz urządzeń dla seniorów.

Podium zamyka dalsza realizacja infrastruktury rekreacyjnej na terenie pomiędzy ul. Spychalskiego a wałem Odry (357 głosów). Przed rokiem wykonano tam plac zabaw, siłownie plenerowe oraz trampoliny. Teraz powstać mogą kolejne z zaplanowanych elementów: urządzenia do uprawiania street workoutu i parkouru, park linowy i strefa relaksu.