Nowe przedszkole w Grodźcu w gminie Ozimek. Budynek jest funkcjonalny, nowoczesny, pięknie urządzony i przystosowany dla najmłodszych dzieci

- Mieszkańcy Grodźca od wielu lat czekali na przedszkole z prawdziwego zdarzenia, to jedna z większych miejscowości, a do tej pory opieka przedszkolna była zapewniona w tutejszej szkole - mówi Mirosław Wieszołek, burmistrz Ozimka. - Teraz do dyspozycji najmłodszych jest wspaniały, nowoczesny budynek i zagospodarowany wokół niego teren z placem zabaw.