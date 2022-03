Nowe zasady kościelne związane z koronawirusem. Biskup Andrzej Czaja wydał dekret

- W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcanie wiernych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego od dnia dzisiejszego do odwołania na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje - czytamy w dekrecie ordynariusza Diecezji Opolskiej.