Nowi policjanci na Opolszczyźnie. 21 funkcjonariuszy ślubowało we wtorek na sztandar w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu

Uroczyste ślubowanie miało miejsce we wtorek w sali imienia insp. Witolda Ludwikowskiego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.

21 osób, które we wtorek złożyły ślubowanie, wkrótce rozpoczną półroczną naukę w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W tym roku opolska policja może przyjąć 119 osób.

Na szkółce policjant zarabia 2400 zł na rękę, ale ma zapewniony dach nad głową i wyżywienie. Jednak już po przyjęciu do jednostki jego pensja wzrasta już do 3200 złotych na rękę, plus staż pracy.

W tym roku funkcjonariusze dostaną też drugą część wywalczonej w 2018 roku podwyżki. To 500 zł (podstawowa wypłata wzrośnie więc do 3700 złotych) . Do tego trzeba doliczyć między innymi: