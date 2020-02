Nowi szefowie młodzieżówki PiS w regionie. Violetta Porowska wręczyła im nominacje [ZDJĘCIA]

Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości na Opolszczyźnie liczy 54 osoby.

- To jest wielki sukces. Młodzieżówki nie tylko PiS, ale i innych partii w województwach, dotąd zwykle liczyły maksymalnie 20 osób. A my mamy 54 członków i wciąż zgłaszają się do nas nowe osoby - powiedziała poseł Violetta Porowska.

- To dowodzi, że młodzi ludzie są zainteresowani życiem społecznym, obywatelskim i politycznym, a atrakcyjną partią jest dla nich Prawo i Sprawiedliwość. Kiedyś mówiło się, że to partia moherowych beretów. Dziś można powiedzieć, że jest to partia ludzi w każdym wieku, także tych najmłodszych - podkreślała.

- Wyjątkowością naszej młodzieżówki jest nie tylko jej wielkość. W każdym powiecie będziemy mieli koło Forum Młodych PiS. Nie znam drugiej takiej sytuacji w kraju - dodawała Violetta Porowska.