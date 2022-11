Nowoczesne centrum badań medycznych otworzono w Opolu. To przełomowy dzień w historii naszego regionu

To historyczny moment dla całej Opolszczyzny, ponieważ dzięki budowie centrum szpital przy al. Witosa w Opolu wszedł do rodziny elitarnych placówek badawczych w Polsce. Do tej pory takiego miejsca w naszym województwie jeszcze nie było, co powodowało m.in. odpływ wykwalifikowanej kadry medycznej do innych województw, która nie miała u nas możliwości zwiększania swoich kompetencji. Teraz będziemy mogli w stolicy regionu rozwijać nie tylko nauki medyczne, ale także oferować pacjentom nowe metody leczenia.

- Centrum jest ośrodkiem kreowania i wdrażania innowacyjnych badań i rozwoju nowoczesnych technologii w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Zajmuje się kompleksowym przygotowaniem i realizacją zaawansowanych komercyjnych i niekomercyjnych projektów i programów naukowych i badawczych – wyjaśnia Dariusz Madera, dyrektor USK w Opolu.

Realizacja projektu przyczyni się również do rozwoju zaplecza naukowego, kadry naukowej, a także umożliwi współpracę z naukowcami, prowadzącymi prace w obszarach medycyny, biotechnologii, diagnostyki medycznej, farmacji czy chemii.