Nowoczesne sześciosalowe kino powstaje w Opolu. Byliśmy na budowie!

- Nie będziemy jednak wychodzić poza istniejący obręb budynku. To wciąż przebudowa, a nie rozbudowa – zaznacza.

Drugie kino Helios w Opolu ma być gotowe do końca roku

Termin ukończenia robót budowlanych to 30 września tego roku. Nie jest on jednak jednoznaczny z datą otwarcia drugiego kina sieci Helios w Opolu. Ma to jednak nastąpić do końca tego roku.