Nowoczesny rentgen już bada pacjentów USK w Opolu. W ciągu 6 lat istnienia szpitala uniwersyteckiego zainwestowano tu ponad 150 mln zł

- Przez 6 lat funkcjonowania szpitala uniwersyteckiego prowadzimy intensywnie inwestycje, modernizując infrastrukturę, doposażając w sprzęt, tworząc nowe jednostki organizacyjne, co dotychczas kosztowało grubo ponad 150 mln zł - opisuje Dariusz Madera, dyrektor generalny USK w Opolu. - W 2023 roku zakończyliśmy termomodernizację części naszego kompleksu od strony ul. Górnej i wymieniliśmy większość wind szpitalnych, dokupiliśmy sprzęt na blok operacyjny do zabiegów laryngologicznych i ortopedycznych, uruchomiliśmy nowy system parkingowy, oddaliśmy do użytku nową karetkę N do transportu noworodków z całego regionu. Łącznie kosztowało to blisko 8 mln zł. Rozpoczęliśmy też montaż elektrociepłowni za niemal 20 mln zł.