Nowy ekskluzywny hotel powstaje w Opolu. Otwarcie nastąpi jeszcze w tym roku. Jakie udogodnienia przygotowano dla gości?

Jednym z głównych atutów Hotelu Hygge będzie strefa wellness. Inwestor zadbał o to, aby połowa pokoi była wyposażona w tarasy z indywidualnymi wannami z hydromasażem.

- Sama nazwa Hygge, która pochodzi od duńskiego słowa oznaczającego komfort i przytulność, pojawiła się po burzy mózgów wszystkich zaangażowanych osób z otoczenia inwestora już na etapie planowania inwestycji. Chcemy, aby obiekt był miejscem bezpiecznym i przytulnym, do którego wszyscy będą chcieli wracać – mówi Mateusz Dereń, menadżer hotelu Hygge.

Hygge - miejsce, gdzie spotyka się wygoda i relaks

Nowoczesne udogodnienia to jeden z filarów Hotelu Hygge. Każdy pokój zostanie wyposażony w ładowarki indukcyjne oraz inteligentny system zarządzania hotelem, aby zapewnić gościom jeszcze wyższy komfort podczas pobytu.

- Tworzymy miejsce prorodzinne, które ma służyć gościom hotelowym jak i Opolanom. W sali zabaw będziemy organizować opiekę dla najmłodszych gości, dzięki której rodzice będą mieli chwilę dla siebie w naszej strefie Wellness&Beauty, poćwiczyć w sali fitness oraz skorzystać z saun. Natomiast dla gości biznesowych przygotowaliśmy nowoczesną sale konferencyjną z możliwością podziału na dwie niezależne – wylicza Dereń.

Całość obiektu będzie składała się z dwóch budynków. Mniejszy budynek to część Wellness&Beauty. Duży budynek to część restauracyjno-konferencyjna oraz hotel. Hotel będzie posiadał 17 pokojów. 7 pokoi o podwyższonym standardzie z wannami z hydromasażem na tarasie oraz 9 pokoi standardowych i jeden apartament. Hotel będzie również przystosowany do przyjęcia gości niepełnosprawnych.