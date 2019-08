Nowy plac zabaw i teren rekreacyjny w śródmieściu Opola. Jakie atrakcje? [ZDJĘCIA]

Nowy plac zabaw w Opolu powstał na terenie u zbiegu ulic Pułaskiego i Waryńskiego. Pojawił się tam "zamek" ze zjeżdżalniami, mostem wiszącym, a także przyrządami do gry w kółko i krzyżyk oraz do kręcenia i obracania. Jest też "sklepik". Inwestycja kosztowała około 200 tys. zł. W jej skład weszły też takie atrakcje, jak piaskownica, huśtawki, trampolina oraz karuzela, na której trzeba pedałować, aby się kręciła. Obok powstał też teren rekreacyjny i miejsce spotkań, z ławkami oraz stołami do gry w szachy oraz chińczyka.

Piotr Guzik