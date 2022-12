Nowy ranking paszportów. Które państwo wydaje najsilniejsze paszporty na świecie? Kto może wjechać bez wizy do największej liczby krajów?

Nowy ranking siły paszportów 2022

Jak mierzy się siłę paszportu?

Państwa w rankingu zostały ułożone według łącznego wyniku (moblity score), obliczanego m.in. na podstawie liczby krajów, do których można wjechać, posiadając wydany w danym państwie dokument. Wiele paszportów daje podobny wynik, więc liczne państwa zajmują tę samą lokatę ex aequo. Konkretne lokaty to w przypadku tego rankingu raczej kategorie jakościowe, ułożone od najwyższej do najniższej.

W ramach każdego miejsca (każdej kategorii) państwa uszeregowane są według liczby krajów, do których na wydanym przez nie paszporcie można wjechać bez wizy, z wizą do wykupienia po przybyciu i ze zwykłą wizą, do załatwienia w konsulacie lub online, ale jeszcze przed przybyciem do kraju docelowego.