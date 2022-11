Nowy sprzęt dla dzieci trafił do szpitala w Opolu. Pieniądze na jego zakup zebrano podczas rajdu rowerowego

- W imieniu małych pacjentów dziękujemy za inicjatywę i przekazane fundusze. Jak co roku nasze wspólne zaangażowanie wsparło proces diagnostyczny w Poradni Okulistycznej naszego szpitala, co z pewnością podniesie komfort leczenia pacjentów. Słowa uznania kieruję do wszystkich osób, które zaangażowały się w zbiórkę środków finansowych. Dziękujemy – tłumaczy Adriana Mazurkiewicz – Fornalik, pełnomocnik dyrektora ds. praw pacjenta USK w Opolu.

To jedyne takie miejsce na Opolszczyźnie

Poradnia Okulistyki Dziecięcej w USK to jedyna taka poradnia w województwie opolskim, w której przyjmowane są także wcześniaki. W ubiegłym roku było to ponad 3,5 tys. pacjentów do 18 roku życia, a w br. od stycznia do końca września – niemal 3,1 tys.