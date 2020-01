Nowy stadion przy ul. Północnej w Opolu. Będzie droższy od założeń?

Pod koniec 2019 roku okazało się, że budowa nowego stadionu w Katowicach będzie znacznie droższa od założeń miasta. Zakładano, że koszt realizacji nie przekroczy 180 mln zł, tymczasem firma odpowiadająca za opracowanie projektu przesłała dokumentację zakładającą, że inwestycja pochłonie około 400 mln zł (pierwotne wyliczenia mówiły nawet o 560 mln zł, ale potem informowano, że to efekt pomyłki w obliczeniach).

Tomasz Lisiński przekonuje, że Opole potrzebuje nowego stadionu piłkarskiego. - To priorytet jeśli chodzi o rozwój dyscypliny. Nie da się tego zrobić bez odpowiedniej infrastruktury. To nie tylko kwestia wymogów licencyjnych, ale i faktu, że potencjalny kibic zainteresowany przyjściem na stadion musi mieć ku temu odpowiednie warunki. Obiekt przy ulicy Oleskiej takich warunków nie gwarantuje - stwierdza.

Sygnalizowany termin przekazania przez projektantów dokumentacji jest jednak późniejszy, niż wcześniej informowano. Do niedawna miasto wskazywało, że projekt nowego stadionu w Opolu będzie przygotowany do końca stycznia 2020. Wcześniej termin ten przypadał na koniec października 2019 roku.

Jakie owoce może przynieść budowa nowego stadionu przy ul. Oleskiej? Co czeka Odrę Opole w najbliższych miesiącach? Co może się zmienić w klubie? Na jakim etapie jest przejmowanie przez spółkę OKS Odra Opole zobowiązań od stowarzyszenia, które do tej pory odpowiadało za drużynę? O tym w programie "Gość nto".