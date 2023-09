Nowy taryfikator mandatów 2023. Czy punkty karne będą znowu kasowane po roku. Sprawdziliśmy to

Przez lata mandaty w Polsce były jedne z najniższych w Europie. Teraz to się zmieniło. Stawki mandatów poszły bardzo mocno w górę! Na dodatek punkty karne kasują się dopiero po dwóch latach, a za wiele wykroczeń grozi po 15 punktów karnych! Efekt jest taki, że wielu kierowcom grozi utrata prawa jazdy! Czy i kiedy punkty karne będą znowu kasowane po roku? Sprawdziliśmy to dla Was.

Czy punkty karne będą znowu kasowane po roku?

Od 17 września 2023 roku będą obowiązywać nowe przepisy w sprawie punktów karnych. Nowe przepisy przywracają sytuację prawną sprzed 2022 roku, jeśli chodzi o okres ważności punktów karnych. Czyli wraca przepis, że liczba otrzymanych punktów karnych zgromadzone w centralnej ewidencji ma być usuwana po roku, a nie po dwóch latach. Przywrócony zostanie mechanizm, zgodnie z którym zatrzymane prawo jazdy - po okresie, na który zostało zatrzymane - będzie automatycznie zwracane, bez konieczności składania wniosku. Ale jest jeden haczyk: jeśli ktoś otrzyma punkty karne przed 17 września 2023 roku, to pozostaną one na jego koncie przez dwa lata! Nic też nie zmienia się w samym taryfikatorze. Czyli jeśli otrzymałeś 15 punktów karnych np. 1 września, to zostaną one skasowane dopiero 1 września 2025 roku!

Co z kursami redukującymi punkty?

Znowu będzie można wziąć udział w odpłatnych szkoleniach, które pozwolą raz na pół roku na zredukowanie 6 punktów karnych. Skorzystają z tego kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy od co najmniej roku.

Ale jest także kolejne zaostrzenie kar dla kierowców w 2023 roku

Surowsze kary grożą kierowcom jeżdżącym po alkoholu. Recydywistom za prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu ma grozić kara do 3 lat więzienia.

Za wypadek ze skutkiem śmiertelnym, który został spowodowany przez pijanego kierowcę lub odurzonego narkotykami, sądy będą mogły orzec karę od 5 do 16 lat! Jeśli następstwem takiego wypadku będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu, kierowcy będzie grozić kara od 3 do 16 lat więzienia.

Nie będzie tolerancji dla osób, które poprzez ucieczkę chcą uniknąć odpowiedzialności. Takie same surowe kary będą orzekane w przypadku kierowców, którzy zbiegli z miejsca wypadków, żeby nie poddać się badaniu zawartości alkoholu we krwi.

Jak zaostrzyły się mandaty i punkty karne dla kierowców przekraczających przepisy

500 złotych mandatu i 10 punktów karnych - tak przez całe lata była najsurowsza kara dla piratów drogowych w Polsce. To się zmieniło w 2022 roku. Najpierw 1 stycznia 2022 r, wszedł w życie nowy taryfikator mandatów, który wprowadził podwyżkę kar.

To jednak dopiero był wstęp do zaostrzania kar. 17 września 2022 r. dwukrotnie wzrosły kary dla recydywistów drogowych. Do tego zmieniły się zasady naliczania punktów karnych. Kasują się one dopiero po dwóch latach, a nie po roku, jak to było do tej pory. Na dodatek bieg tego dwuletniego okresu liczy się dopiero od dnia zapłaty grzywny, a nie od dnia otrzymania mandatu.

Zobacz, jak wysokie są nowe mandaty i nowy taryfikator punktów karnych

Ponadto policja ma coraz więcej narzędzi, żeby przyłapać kierowców na przekroczeniu przepisów drogowych. To już nie tylko drogówka z popularną suszarką, czyli ręcznym miernikiem prędkości. Piratów drogowych kontrolują dzisiaj: nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami z policyjnej grupy SPEED (m.in. BMW serii 3, Skoda Superb, Cupra Leon).

policyjne drony,

nowoczesne fotoradary, które mierzą jednocześnie prędkość 8 pojazdów,

odcinkowe pomiary prędkości

policjanci z laserowymi miernikami prędkości.

Dziś za prowadzenie pojazdu po raz kolejny pod wpływem alkoholu można otrzymać nawet tak niską karę jak grzywna lub ograniczenie wolności. Po zmianach w Kodeksie karnym będzie to wykluczone. Recydywiści za samo prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu, będą mogli spodziewać się kary do 3 lat więzienia.

Za wypadek ze skutkiem śmiertelnym, który został spowodowany przez pijanego kierowcę lub odurzonego narkotykami, sądy będą mogły orzec karę od 5 do 16 lat. Jeśli następstwem takiego wypadku będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu, kierowcy będzie grozić kara od 3 do 16 lat więzienia. Dziś grozi za to od 2 do 12 lat. Zaostrzenie kar ma na celu zmniejszenie liczby wypadków drogowych w Polsce.

Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych w Polsce to:

niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (prawie 60 procent!), nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie, niezachowanie bezpiecznej odległości.

Jaki jest limit punktów karnych

Limit punktów karnych dla kierowców wynosi 24. Oznacza to, że po uzyskaniu 25 punktów zostaje odebrane prawo jazdy. Można mieć 24 punkty, wtedy jeszcze nie tracimy prawa jazdy.

Limit dla kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż 1 rok jest mniejszy: to 20 punktów. Kiedy młody kierowca zdobędzie „oczko", czyli 21 punktów, traci uprawnienia.

Co robić po przekroczeniu limitu punktów karnych i utracie prawa jazdy

Po uzyskaniu więcej niż 24 punktów karnych kierujący otrzymuje skierowanie na badanie psychologiczne oraz ponowny egzamin sprawdzający kwalifikacje kierowcy. To taki sam egzamin, który muszą zdać kandydaci na kierowcę. Najpierw trzeba zdać część teoretyczną, a następnie część praktyczną, czyli jazdę. Kierowca przy ponownym egzaminie nie musi odbywać kursu szkolenia kierowcy. Jeśli kierowca zda pozytywnie egzamin oraz zaliczy spotkanie z psychologiem, odzyskuje uprawnienia. Jeśli nie zda egzaminu, musi przejść cały kurs szkolenia kierowców, a następnie podejść ponownie do egzaminu. Uwaga: jeśli ktoś posiada kilka kategorii prawa jazdy, po przekroczeniu limitu punktów karnych traci je wszystkie!

Zobacz, jak wysokie są nowe mandaty i nowy taryfikator punktów karnych. MD

Parada traktorów