O krok od tragedii w Opolu. Przez zamknięty szlaban mogło spalić się mieszkanie. Zarządca drogi: nie komentujemy sprawy

We wtorek 24 marca mieszkańców ulic Katowickiej i Armii Krajowej w Opolu obudził ryk strażackich syren. Strażacy na kilka minut utknęli przy szlabanie, który uniemożliwiał dojazd do posesji od strony palącego się lokalu. - Mogło dojść do tragedii! - mówią nam mieszkańcy okolicznych budynków, którzy widzieli całą sytuację.

Ogień pojawił się około 5.42 na parterze budynku wielorodzinnego przy ulicy Katowickiej. - Poszkodowana została jedna osoba, jednak ogień udało się ugasić, nim rozprzestrzenił się na całe mieszkanie. Spaleniu uległa jedynie wersalka - mówi nam dyżurny stanowiska kierowania Opolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy, jak relacjonują czytelnicy nto, potrzebowali około 3-4 minut, by wjechać na podwórko bloku znajdującego się przy ul. Katowickiej 1-3. Czytaj także Od czwartku ratusz w Opolu zamknięty dla klientów

PKS zawiesza kolejne kursy. Zostały dwie linie. Zobacz które Wszystko przez szlaban, który z kolei jest w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej bloku znajdującego się obok - przy ul. Armii Krajowej 11-13. - Wóz musiał czekać, aż ktoś operujący pilotem łaskawie wstanie i otworzy szlaban... To mogło doprowadzić do nieszczęścia! - słyszymy. Mundurowi potwierdzili nam, że faktycznie mieli utrudniony dojazd do miejsca akcji. Mieszkańcy pytają: czy nie można uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości? O to chcieliśmy zapytać zarządcę drogi dojazdowej, na terenie której postawiono szlaban - Wspólnotę Mieszkaniową Armii Krajowej 11-13A, reprezentowaną przez firmę Zarządca Sp. z o.o. z Opola. W sekretariacie poinformowano nas jednak, że "firma nie chce komentować sprawy". - To przykre, że ci, którzy postawili szlaban nie chcą podjąć rozmowy nad usprawnieniem tego rozwiązania. Tu chodzi przecież o nasze bezpieczeństwo - zarówno osób z Katowickiej 1-3, jak i Armii Krajowej 11-13 - mówią mieszkańcy. Do sprawy wrócimy. Dramatyczny wypadek na S5 Wideo