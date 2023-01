O tyle wzrosną emerytury w 2023 roku. Znamy kwoty waloryzacji świadczeń. Państwo wypłaci też trzynastki

Inflacja drenuje portfele emerytów. Oficjalnie ceny rosną w tempie niecałych 17 procent rok do roku (ostatni odczyt GUS), ale seniorzy mówią o jeszcze wyższym wzroście cen podstawowych produktów żywnościowych, nie wspominając o opłatach za ogrzewania czy światło.

Dlatego tak ważna będzie waloryzacja emerytur w 2023 roku. Aktualnie najniższa emerytura wynosi 1 338,44 zł brutto (netto to minus 9 proc. składki na ubezpieczenie zdrowotne). Już wiadomo, że wskaźnik waloryzacji wyniesie co najmniej 113,8. To oznacza, że najniższa emerytura będzie wynosiła 1 523,14 zł. Szczegółowe wyliczenia, znajdziecie w slajdach, które umieściliśmy w czytelnej galerii. Są tam przystępnie podane infografiki.