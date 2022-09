Obchody 83. rocznicy Agresji Sowieckiej na Polskę oraz Dnia Sybiraka w Opolu. Zobacz zdjęcia

Światowy Dzień Sybiraka to polskie święto odbywające się corocznie 17 września, w rocznicę napaści radzieckiej na Polskę. Pierwszy Światowy Dzień Sybiraków odbył się w 2004 roku, zorganizowany przez Związek Sybiraków. Od 2013 ma status święta państwowego.

- Nigdy nie można zapomnieć o tym, co wydarzyło się przez napaść ZSRR na Polskę. Było to niewyobrażalne cierpienie milionów ludzi. Szczególnie dzisiaj warto o tych wydarzeniach pamiętać, ponieważ obecnie to Ukraina zmaga się z okupantem, który na nich napadał – mówi Henryk Chocianowicz ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.